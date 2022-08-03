Gaziantep'teki zehir operasyonunda 15 gözaltı | Video

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Gaziantep’te polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kenevir yetiştirilen 15 adrese operasyon düzenledi. 128 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda; 267 kök kenevir, 40 gram esrar, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.