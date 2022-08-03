Video Yaşam Gaziantep'teki zehir operasyonunda 15 gözaltı | Video
Gaziantep'teki zehir operasyonunda 15 gözaltı | Video

Gaziantep'teki zehir operasyonunda 15 gözaltı | Video

03.08.2022 | 10:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zonguldak’ta seyir halindeki midibüs alev alev yandı | Video 03:14
Zonguldak'ta seyir halindeki midibüs alev alev yandı | Video 04.08.2022 | 08:34
İstanbul’daki uyuşturucu operasyonu kamerada. Zehir tacirlerinin zulası patladı | Video 02:06
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu kamerada. Zehir tacirlerinin zulası patladı | Video 04.08.2022 | 08:57
Yüksekova’da ‘Yarım Ay’ hayran bıraktı | Video 03:28
Yüksekova’da ‘Yarım Ay’ hayran bıraktı | Video 04.08.2022 | 08:48
Maske takmadı hastaneyi birbirine kattı | Video 00:31
Maske takmadı hastaneyi birbirine kattı | Video 04.08.2022 | 08:48
Ankara’da motosikletli kurye yol çalışmasında açılan çukura düştü: O anlar kameralara yansıdı | Video 00:59
Ankara’da motosikletli kurye yol çalışmasında açılan çukura düştü: O anlar kameralara yansıdı | Video 04.08.2022 | 08:31
Sultangazi’de korkutan yangın: İtfaiye ekipleri diğer binalara sirayeti güçlükle engelledi | Video 02:52
Sultangazi’de korkutan yangın: İtfaiye ekipleri diğer binalara sirayeti güçlükle engelledi | Video 04.08.2022 | 08:32
KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme! 2 adrese baskın 02:22
KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme! 2 adrese baskın 04.08.2022 | 01:49
“Bana hurma getirdiler, Mekke’ye gitmiş kadar mutlu oldum” | Video 01:28
“Bana hurma getirdiler, Mekke’ye gitmiş kadar mutlu oldum” | Video 03.08.2022 | 16:52
İstanbul’da AEDES alarmı! İlaçlama işe yaramıyor, ısırdığı yerde yara oluşuyor! AEDES sivrisineği virüs mü taşıyor? | Video 07:53
İstanbul'da AEDES alarmı! İlaçlama işe yaramıyor, ısırdığı yerde yara oluşuyor! AEDES sivrisineği virüs mü taşıyor? | Video 03.08.2022 | 16:36
Pendik’te İETT otobüsü, yolcu indirmek için duran minibüse çarptı | Video 02:06
Pendik’te İETT otobüsü, yolcu indirmek için duran minibüse çarptı | Video 03.08.2022 | 16:30
Göz kaşıntısı şikayeti ile gitti kanser olduğunu öğrendi | Video 02:49
Göz kaşıntısı şikayeti ile gitti kanser olduğunu öğrendi | Video 03.08.2022 | 12:47
Avcılar’da sokak ortasında köpeğe vuran kişi kamerada | Video 02:52
Avcılar'da sokak ortasında köpeğe vuran kişi kamerada | Video 03.08.2022 | 12:46
Koca ineği otomobilin bagajında taşıdılar | Video 00:24
Koca ineği otomobilin bagajında taşıdılar | Video 03.08.2022 | 12:47
Aynı günde 4 yeri soydular, 2 saat sonra yakalandılar | Video 01:57
Aynı günde 4 yeri soydular, 2 saat sonra yakalandılar | Video 03.08.2022 | 11:57
Firari solüsyoncu yakayı ele verdi! 650 bin lirayı 3 milyon yapacağız diyerek dolandırmışlardı | Video 00:14
Firari solüsyoncu yakayı ele verdi! 650 bin lirayı 3 milyon yapacağız diyerek dolandırmışlardı | Video 03.08.2022 | 11:56
Elazığ’da varil içerisinde kenevir ele geçirildi | Video 01:44
Elazığ'da varil içerisinde kenevir ele geçirildi | Video 03.08.2022 | 11:54
Kod adı: Çukur! 90 kilometrelik operasyonda yarım ton uyuşturucu ele geçirdiler | Video 03:28
Kod adı: Çukur! 90 kilometrelik operasyonda yarım ton uyuşturucu ele geçirdiler | Video 03.08.2022 | 11:51
Tarabya’da feci ölüm! Villanın çatısından düşüp demire böyle saplandı | Video 03:17
Tarabya'da feci ölüm! Villanın çatısından düşüp demire böyle saplandı | Video 03.08.2022 | 11:14
Gaziantep’teki zehir operasyonunda 15 gözaltı | Video 01:50
Gaziantep'teki zehir operasyonunda 15 gözaltı | Video 03.08.2022 | 10:50
Konserde tartıştı, evine dönerken takip edip başından vurdu | Video 01:28
Konserde tartıştı, evine dönerken takip edip başından vurdu | Video 03.08.2022 | 10:27

Gaziantep’te polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kenevir yetiştirilen 15 adrese operasyon düzenledi. 128 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda; 267 kök kenevir, 40 gram esrar, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA