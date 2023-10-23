Gaziosmanpaşa'da otomobilin çarptığı yaya öldü; taraflar tekme tokat birbirine girdi | Video
GAZİOSMANPAŞA'da, otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı; kaza yerine gelen tarafların yakınları arasında kavga çıktı. Kavga polisin müdahalesiyle sona ererken, hastaneye kaldırılan yaralı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER
Kazadan haberdar olan otomobil sürücüsü M.S.'nin yakınları ile yaralı R.K.'nın yakınları olay yerine geldi. Tartışan taraflar arasında kavga çıktı. Ağır yaralanan kadın yerde yattığı sırada , taraflar tekme tokat birbirine girdi. Taraflara müdahale eden polis, takviye ekip istedi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavga, polisin müdahalesiyle sona ererken yaralı R.K., ve kaza nedeniyle şoka girdiği iddia edilen otomobil sürücüsü M.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı R.K., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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