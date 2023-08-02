Video Yaşam Geceyi aydınlatan yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı | Video
Geceyi aydınlatan yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı | Video

Geceyi aydınlatan yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı | Video

02.08.2023 | 08:41

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir iplik fabrikasında çıkan yangın 9 fabrikaya sıçradı. Toplamda 10 fabrikanın kullanılamaz hale geldiği yangında 400 ekip, 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter 8 saatlik çalışma sonrası yangını kontrol altına aldı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 16.30 sıralarında bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Alevler aynı kompleks içindeki 4 fabrikayı sararken, ardından 6 fabrikaya daha sıçradı. 10 fabrikanın kullanılamaz hale geldiği yangına çevre illerden gelen karadan 200 itfaiye aracı ile 400 personel müdahale etti. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına havanın kararması ile birlikte 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı müdahaleyi bırakmak zorunda kaldı. Yaklaşık 8 saat süren yangın söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri bölgede çalışmalarına devam ederken yangından etkilenen 12 kişinin bölgedeki hastanede tedavileri devam ediyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Organize sanayi bölgemizde meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Çok şükür can kaybımız yok. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan hastaneye kaldırılan 12 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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