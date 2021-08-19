Gençlik Parkı'nı yıkan İBB'ye vatandaştan tepki "Biz bunu hakettik! Her şey çok güzel oldu!" | Video
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İBB'nin Gençlik Parkı'nı yıkmasına mahallelinin tepkisi büyüyor | Video 19.08.2021 | 10:34
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı'nı yıkıyor. Mahkeme kararını beklemeyen İBB'ye tepki gösteren vatandaşlar parkta toplandı.