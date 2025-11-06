Giresun’da genç futbolcu Samet Şahin son yolculuğuna uğurlandı | Video
06.11.2025 | 14:43
Giresun’da dün akşam meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç futbolcu Samet Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza Giresun Merkez Aksu Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samet Şahin'in kullandığı motosiklet, virajı alamayarak park halindeki vinç kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çınarlar Spor Kulübü'nün eski oyuncusu olan Samet Şahin'in, Aksu Mahallesi'ndeki ek sahada idman yaptıktan sonra evine dönerken kazayı geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:31
Arnavutköy'de iki bina arasındaki istinat duvar çöktü | Video 06.11.2025 | 16:00
00:17
02:10
02:18
Giresun’da genç futbolcu Samet Şahin son yolculuğuna uğurlandı | Video 06.11.2025 | 14:43
01:51
04:05
00:38
Arnavutköy'de feci kaza! Kamyon TIR'a çarptı: 1 ölü 1 yaralı | Video 06.11.2025 | 12:35
02:07
Balıkesir'de suç örgütüne darbe: 5 tutuklama | Video 06.11.2025 | 11:59
04:58
00:40
Anne ve oğlunun kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.11.2025 | 11:28
11:10
DHMİ'den nefes kesen tatbikat: Uçak kazası ve arsenik alarmı | Video 06.11.2025 | 11:18
02:54
01:57
01:57
Motosikletin plakasını bandana ile kapattı, 43 bin TL ceza yedi | Video 06.11.2025 | 10:21
04:39
Cevizlibağ'da iş makinesi alevlere teslim oldu | Video 06.11.2025 | 10:21
02:03
Gaziosmanpaşa'da iş yerine el yapımı patlayıcı ile saldırı kamerada | Video 06.11.2025 | 10:08
00:41
Husumetlisine pusu kurup başka birini yaralayan şüpheli yakalandı | Video 06.11.2025 | 10:06
02:17
01:47
01:08
Seyir halindeyken uyuyan sürücü, kaza sonrası da uyumaya devam etti | Video 06.11.2025 | 08:43