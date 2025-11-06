Video Yaşam Giresun’da genç futbolcu Samet Şahin son yolculuğuna uğurlandı | Video
Giresun'da genç futbolcu Samet Şahin son yolculuğuna uğurlandı | Video

Giresun'da genç futbolcu Samet Şahin son yolculuğuna uğurlandı | Video

06.11.2025 | 14:43

Giresun’da dün akşam meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç futbolcu Samet Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.

Keşap'ın Gönüllü köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in cenazesi, Yağlıdere Ortaköy'deki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Giresun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sinan Işık, ailesi, okul ve takım arkadaşları ile çok sayıda amatör spor camiası temsilcisi katıldı.

Kaza Giresun Merkez Aksu Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samet Şahin'in kullandığı motosiklet, virajı alamayarak park halindeki vinç kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çınarlar Spor Kulübü'nün eski oyuncusu olan Samet Şahin'in, Aksu Mahallesi'ndeki ek sahada idman yaptıktan sonra evine dönerken kazayı geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

