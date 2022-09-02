Video Yaşam Göç İzleme Derneği’ne iddianame! AB’den PKK’ya para aktarmakla suçlanıyorlar | Video
Göç İzleme Derneği’ne iddianame! AB’den PKK’ya para aktarmakla suçlanıyorlar | Video

Göç İzleme Derneği’ne iddianame! AB’den PKK’ya para aktarmakla suçlanıyorlar | Video

02.09.2022 | 16:53

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PKK terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Göç İzleme Derneği’ne (GÖÇİZDER) yönelik soruşturma tamamlandı. Savcılık, 23 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Derneğin, Avrupa Birliği (AB) kuruluşlarından sosyal göç hareketleri konusunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek amacıyla sağladığı fonları, PKK terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda kullandığı öne sürülüyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 3 Haziran'da derneğin Şirinevler'de bulunan binasına ve 28 şüphelinin adresine operasyon yapılmıştı. Savcılık, 23 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianameye göre, Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütünün yarattığı ortamdan kaçıp göç etmek zorunda kalan, terör olaylarında ölen veya yakını örgütün dağ kadrosunda faaliyet yürüten şahısların ailelerine sistematik bir şekilde, aynı oranda para aktarıldığı tespit edildi.

PKK DERNEĞİ

İddianamede, Göç İzleme Derneğinin PKK/KCK terör örgütü sosyal alan yapılanmasına bağlı olarak terör örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü ifade edildi. Dernek bünyesinde çıkarılan kitaplar ve hazırlanan raporların PKK/KCK terör örgütünün propagandası niteliği taşıdığı bu hususta yapılan çalışmaların örgütsel nitelikte olduğu kaydedildi.

İddianameye göre, Avrupa Birliğinden sağlanan fonlarla hazırlanan kitap ve raporlarda özellikle 90'lı yıllarda yaşanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki göç hareketleri ile yakın tarihte Hendek/Barikat Olayları olarak bilinen dönemde yaşanan göç hareketleri, bölgedeki terör örgütü gerçekliğinden uzak bir şekilde, devleti kötülemek ve halka yönelik şiddet uygulandığı iddiaları işleniyordu.

MASAK RAPORU

İddianamede Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna da yer verildi. Avrupa Birliğinden temin edilen 2018-2020 yılları arasında 3 parça halinde 338 bin dolar paranın bu amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan yayınlar, seminerler ve bu alanda yapılan masraflar için harcandığı belirtildi.

MASAK raporuna göre Avrupa Birliği Komisyonundan PKK bağlantılı derneğe yapılan para girişi şöyle:

*2018 yılında 168.837.92 dolar karşılığında 634.291,07 TL
*2019 yılında 130.542,20 dolar karşılığında 749.983, TL
*2020 yılında 38.604,70 dolar karşılığında 258.906,68 TL

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ FİNANSE ETTİLER

MASAK raporuna göre, ayrıca 2019 yılında OKC BANJA LUKA (Bosna Hersek'te bir şehir) açıklamalı, gönderici ismi belli olmayan gönderide 5.227,98 dolar karşılığında 28.031,67 TL, Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği tarafından 22.570.22 dolar karşılığında 153,463.50 TL GÖÇİZDER'e para aktarımı yapıldı.

Şüphelilerin para transferlerine de iddianamede tek tek yer verildi. Elde edilen gelirlerin PKK/KCK terör örgütünün finansmanı için kullanıldığı vurgulandı.

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