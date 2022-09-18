Görenler dönüp bir daha baktı! Mendil açtı, mama parası topladı | Video

Bakırköy cumartesi pazarında yanındaki mendilin başında durup bozuk para bekleyen kedi vatandaşların ilgi odağı oldu.

Görenlere tebessüm ettiren olay Bakırköy cumartesi pazarında yaşandı. Bir kedinin beyaz bir mendilin başında hareket etmeden durması pazardan gelip geçen vatandaşların ilgisini çekti. Bir süre sonra pazar sakinleri mendilin üzerine bozuk para bırakmaya başladı. Bozuk para dolu mendilin yanında hareketsiz bir şekilde bekleyen kedi vatandaşların ilgi odağı oldu. Pazar sakinleri telefonlarına sarılarak o anları görüntülemek için adeta sıraya girdi.

'AZ ÇOK DEMEYELİM'

Pazar esnafı durumu soran vatandaşlara: 'Mama parası topluyor, başından bir an bile ayrılmıyor. Aşağı yukarı her hafta pazarda bizimle' cevabını verdi. Pazar esnafı sevimli kediye ayrıca şu cümlelerle takıldı: 'Az çok demeyelim, destek olalım', 'Zabıta geliyor, toparlanalım', 'Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz'