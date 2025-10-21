Güllü'nün son klibinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı | Video
21.10.2025 | 14:26
Güllü'nün yeni çıkardığı "Eylül Zamanı"nın kamera arkası görüntüleri ilk kez gün yüzüne çıktı. SABAH'ın ulaştığı bu özel görüntülerde, sanatçının olay gecesi evde bulunan kızı Tuğyan ve yakın arkadaşı Sultan'ın olduğu görüldü.
