Gündüz vakti dehşet saçtılar! Pompalı tüfekle kovalayıp bacağından vurdular | Video

İstanbul Esenyurt'ta güpegündüz dehşet veren bir olay yaşandı. Pompalı tüfekli iki saldırgan, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu belirtilen bir kişiyi sokak ortasında kovalamaya başladı. Saldırganlar, iş yerine sığınan talihsiz adamı bacağından vurarak olay yerinden uzaklaştı. Dehşet veren o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta güpegündüz dehşet veren bir olay yaşandı. Pompalı tüfekli iki saldırgan, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu belirtilen bir kişiyi sokak ortasında kovalamaya başladı. Saldırganlar, iş yerine sığınan talihsiz adamı bacağından vurarak olay yerinden uzaklaştı. Dehşet veren o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi'nde 17 Mart Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Pompalı tüfekli iki saldırgan kar maskesi takarak alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli oldukları bir kişiyi kovalamaya başladı. Silahlı saldırganların peşinde olduğunu fark eden talihsiz adam izini kaybettirme ümidiyle sokak üzerinde bulunan bir fotoğrafçı dükkanına girdi. Kovaladıkları kişinin bir iş yerine girdiğini fark eden saldırganlar da aynı adrese doğru yola koyuldu. Bu esnada iş yeri içerisinde bulunan işletme sahibi, panikleyerek iş yerini terk etti.

GÖZLERİNİ KIRPMADAN ATEŞ AÇTILAR



İş yerine giren saldırganlar, husumetli oldukları kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların hedefi olan adam bacağından yaralanırken, saldırganlar ise otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştı.

YAKALANDILAR



Silah sesinin duyulmasıyla şaşkına dönen mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kar maskeli saldırganlar, polisin çalışmalarının ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.