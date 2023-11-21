Güngören'de saldırıya uğrayan diş hekimi o anları anlattı: "Oturduğu sandalyeyi tutarak camıma fırlattı" | Video 21.11.2023 | 16:21 Güngören'de klinikte saldırıya uğrayan diş hekimi Pelin Can, "Normal lokal anestezi uygulandı. Bunun sonucunda hastayı 5 dakika bekletip uyuşması gerektiğini belirttim. Sonra tekrar randevulu hastamın yanına geçtim. Bir dakika sonra uyuşmanın başladığını anlayınca, uyuşmanın paniğiyle bana gelip hastanın yanında dişime iğneyi sapladınız, kemiğimi sapladınız şeklinde hitapta bulundu. Oturduğu sandalyeyi tutarak camıma fırlattı. Paspastan kaydığı için kendisi de yere düştü. Düşmenin verdiği öfkeyle de sandalyeyle bana saldırdı" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Güngören Gençosman Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir diş kliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Okan Kocaöz diş ağrısı şikayetiyle 11 Kasım Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında diş Hekimi Pelin Can'nın kliniğine geldi. Diş hekimi kadın, Okan Kocaöz'ün dişine iğne yaparak müdahalede bulundu. İddiaya göre, iğnenin ardından Kocaöz dudağının uyuştuğunu söyledi. 'Dudağıma ne yaptınız' diye bağıran Kocaöz, klinikte bulunan sandalyeyle eşyalara zarar vermeye başladı. Can, bu sırada şüpheliye engel olmak istedi ancak başarılı olamadı. Saldırgan, sandalyeyle diş hekimini ayağından yaraladıktan sonra klinikten ayrıldı. Kadın hekim, durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın eşgalini belirledi. Saldırganın emniyette tehdit, kasten yaralama, açıktan hırsızlık olmak üzere 20 suç kaydının olduğu da tespit edildi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Yaşadığı olayı anlatan Diş Hekimi Pelin Can, "Şöyle ki hastam buraya diş tedavisi olmak için geldi. Asistanıma dişinin ağrıdığını beyan edip, muayene olmak istiyorum şeklinde belirtti. Daha sonra biz onu bekleme salonuna aldık. O sırada randevulu hastamın yanına döndüm. Dişi çok ağrıdığı için sonrasında yanına geçip ona daha erken yardımcı olmaya gittim. Konuşmanın sonrasında dişine çekim endikasyonu verildi. Bildiğimiz üzere normal lokal anestezi uygulandı. Bunun sonucunda hastayı 5 dakika bekletip uyuşması gerektiğini belirttim. Sonra tekrar randevulu hastamın yanına geçtim. Bir dakika sonra uyuşmanın başladığını anlayınca, uyuşmanın paniğiyle bana gelip hastanın yanında dişime iğneyi sapladınız, kemiğimi sapladınız şeklinde hitapta bulundu. Bende bunun karşılığında bunun normal bir durum olduğunu kemiğe saplanmayıp normal bir anestezi işleminin uygulandığını hatta yarım santimetreden daha az iğne sokularak yapıldığını belirttim. Sonra da hasta bir türlü beni dinlemedi. Ben de sorun çıkararak buradan çıkmak istiyorsanız buyurun çıkabilirsiniz şeklinde onu dışarıya yönlendirdim. Bunun öncesinde de gidip aynaya bakabilirsiniz herhangi bir sorununuz yok dedim. Aynaya gidip baktığında siz benim çeneme iğne sapladınız diyorum ben size siz bana aynaya bakın diyorsunuz diye aynayı alıp yere vurdu. Ben de dedim ki sorun çıkararak mı gitmek istiyorsunuz? Siz bana ne diyorsunuz şeklinde geldi beyefendinin oturduğu sandalyeyi tutarak camıma fırlattı. Paspastan kaydığı için kendisi de yere düştü. Düşmenin verdiği öfkeyle de sandalyeyle bana saldırdı. Bana vurdu. Sağ bacağıma darbe geldi. Ben de onu dışarıya doğru itmeye çalıştım. Bankodaki bazı eşyalarımızı devirdi. Hakaretler, ölümle tehditler gibi duruma maruz kaldım. Açıkçası biraz bu konuda tedirginim" dedi.