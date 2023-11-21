Güngören'de saldırıya uğrayan diş hekimi o anları anlattı: "Oturduğu sandalyeyi tutarak camıma fırlattı" | Video
Güngören'de klinikte saldırıya uğrayan diş hekimi Pelin Can, "Normal lokal anestezi uygulandı. Bunun sonucunda hastayı 5 dakika bekletip uyuşması gerektiğini belirttim. Sonra tekrar randevulu hastamın yanına geçtim. Bir dakika sonra uyuşmanın başladığını anlayınca, uyuşmanın paniğiyle bana gelip hastanın yanında dişime iğneyi sapladınız, kemiğimi sapladınız şeklinde hitapta bulundu. Oturduğu sandalyeyi tutarak camıma fırlattı. Paspastan kaydığı için kendisi de yere düştü. Düşmenin verdiği öfkeyle de sandalyeyle bana saldırdı" dedi.
"SANDALYEYLE BANA SALDIRDI"
Yaşadığı olayı anlatan Diş Hekimi Pelin Can, "Şöyle ki hastam buraya diş tedavisi olmak için geldi. Asistanıma dişinin ağrıdığını beyan edip, muayene olmak istiyorum şeklinde belirtti. Daha sonra biz onu bekleme salonuna aldık. O sırada randevulu hastamın yanına döndüm. Dişi çok ağrıdığı için sonrasında yanına geçip ona daha erken yardımcı olmaya gittim. Konuşmanın sonrasında dişine çekim endikasyonu verildi. Bildiğimiz üzere normal lokal anestezi uygulandı. Bunun sonucunda hastayı 5 dakika bekletip uyuşması gerektiğini belirttim. Sonra tekrar randevulu hastamın yanına geçtim. Bir dakika sonra uyuşmanın başladığını anlayınca, uyuşmanın paniğiyle bana gelip hastanın yanında dişime iğneyi sapladınız, kemiğimi sapladınız şeklinde hitapta bulundu. Bende bunun karşılığında bunun normal bir durum olduğunu kemiğe saplanmayıp normal bir anestezi işleminin uygulandığını hatta yarım santimetreden daha az iğne sokularak yapıldığını belirttim. Sonra da hasta bir türlü beni dinlemedi. Ben de sorun çıkararak buradan çıkmak istiyorsanız buyurun çıkabilirsiniz şeklinde onu dışarıya yönlendirdim. Bunun öncesinde de gidip aynaya bakabilirsiniz herhangi bir sorununuz yok dedim. Aynaya gidip baktığında siz benim çeneme iğne sapladınız diyorum ben size siz bana aynaya bakın diyorsunuz diye aynayı alıp yere vurdu. Ben de dedim ki sorun çıkararak mı gitmek istiyorsunuz? Siz bana ne diyorsunuz şeklinde geldi beyefendinin oturduğu sandalyeyi tutarak camıma fırlattı. Paspastan kaydığı için kendisi de yere düştü. Düşmenin verdiği öfkeyle de sandalyeyle bana saldırdı. Bana vurdu. Sağ bacağıma darbe geldi. Ben de onu dışarıya doğru itmeye çalıştım. Bankodaki bazı eşyalarımızı devirdi. Hakaretler, ölümle tehditler gibi duruma maruz kaldım. Açıkçası biraz bu konuda tedirginim" dedi.
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