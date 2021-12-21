Halk otobüsü şoförüyle tartışan şahıs, taksiyle önden durağa giderek şoförü böyle bıçakladı! | Video
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Diyarbakır’da, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma aracında yaşanan arıza nedeniyle çıkan tartışmada yolcu, otobüsten vatandaşlar tarafından indirildi. Saldırgan, taksiyle gittiği durakta otobüs şoförünü bıçakladı.
Olay, Kayapınar ilçesinde Talaytepe Mahallesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile Diş Hastanesi arasında bulunan otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, otobüs arızalandığı için yavaş ilerlemeye başladı. Bunun üzerine yolculardan K.K., otobüs şoförü M.C. ile tartışmaya başladı. Yolcularında araya girmesiyle K.K., yolcular tarafından otobüsten indirildi. K.K., ticari taksiyle otobüsün son durağına giderek şoförü beklemeye başladı. Saldırgan, durağa gelen M.C. ile tartışarak parmağını ve sol bacağından bıçakladı. Saldırgan, araya girmeye çalışan ikinci şoför R.A.'nın da iki parmağını kırdı. Yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavileri yapıldı.
Şüpheli K.K., olayda kullanılan suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.