Hastanede bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlanıyor | Video
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Hastanede bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için Esenyurt İmam Hüseyin Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. Tören öncesinde konuşan baba Hüseyin Okudan, “Bir saniyelik öfkene neden hakim olmadın. İki aylık evli eli kınalı çınarıma neden kıydın. En son dün akşam bir gün önce oturduk çay içtik bahçemizde. Hep güzel şeyeler konuştuk. Karıncaya bile zararı olmazdı” dedi.
Oğlunun iki aylık evli olduğunu söyleyen baba Hüseyin Okudan, "Emrah baba annemi de al gel hastaneye dedi. Niye kıydın nasıl kıydın benim gülüme. Ne kadar zarar verdi ki sana . Bir saniyelik öfkene neden hakim olmadın. İki aylık evli eli kınalı çınarıma neden kıydın. 22 tane suç dosyası varmış. Bunlar sokaklara salınmasın. Tekrardan gidip hastanelerde hemşirelere, doktorlara kıyılmasın. Sokakta mazlum kadınlara, insanlara kıyılmasın. Bu zulmü bu acıyı başka anne babalar yaşamaması için. Başka canlar yanmasın. En son dün akşam bir gün önce oturduk çay içtik bahçemizde. Hep güzel şeyeler konuştuk. Karıncaya bile zararı olmazdı" dedi.