Video Yaşam Hatay'da 6 katlı binayı ilginç bir yöntemle yıkan iş makinesi kamerada
Hatay'da 6 katlı binayı ilginç bir yöntemle yıkan iş makinesi kamerada

Hatay'da 6 katlı binayı ilginç bir yöntemle yıkan iş makinesi kamerada

18.07.2024 | 09:28

Hatay'ın Antakya ilçesinde iş makinesi operatörünün 6 katlı binayı yere vurarak sarsıntıyla kontrollü olarak yıktığı anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesinde bulunan 6 katlı bina da kontrollü olarak yıkıldı. İş makinesi operatörünün binayı sarsıntı oluşturarak yıktığı anlar kameraya yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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