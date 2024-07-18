Hatay'da 6 katlı binayı ilginç bir yöntemle yıkan iş makinesi kamerada
Hatay'ın Antakya ilçesinde iş makinesi operatörünün 6 katlı binayı yere vurarak sarsıntıyla kontrollü olarak yıktığı anlar kameraya yansıdı.
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