Herkes kaçtı o izledi... AVM'deki silahlı çatışmanın ortasında limonata içerek keyif yaptı! İşte o anlar | Video
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Sarıyer Ayazağa'daki Vadi İstanbul AVM'de çıkan silahlı çatışmanın ortasında limonata içen yabancı uyruklu kişi dikkat çekti. Herkes kaçarken o oturduğu yerde hem çatışmayı izledi hem de limonata içti.
Kafedeki masada oturan yabancı uyruklu kişi hem limonatasını içti hem de görüntüsünü çekti. 6 kişinin yaralandığı panik dolu anların en rahat kişisi o anları da sosyal medyada paylaştı.