Heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz-Akdeniz yolu havadan görüntülendi | Video
Ordu’da 8 Temmuz tarihinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz-Akdeniz yolu havadan görüntülendi.
BİR NOKTA ULAŞIMA AÇILDI
Yolun, Altınordu ilçesi Gümüşköy Mahallesi'nde de aşırı yağışlar sonrası heyelanlar meydana gelmiş, yolun alt tarafında göçükler oluşurken, elektrik ve telefon telleri devrilmişti. Yolun ulaşıma kapatılan bu etabı yapılan çalışmalar sonrası yeniden açıldı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Heyelan nedeniyle ilk olarak menfezlerin koparak dereye uçtuğu ve ardından da asfalt zeminin çöktüğü, Karadeniz-Akdeniz yolunun Darıcabaşı Tüneli mevkiindeki son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde yolun tamamen dereye uçtuğu ve tünel ağızından yaklaşık 75 metre mesafede göçük olduğu görülüyor.
SÜRÜCÜLER ALTERNATİF YOLLARI TERCİH EDİYOR
Yolu kullanmak isteyen vatandaşlar ulaşıma kapalı olduğu için geri döndüklerini ve alternatif güzergahları tercih edeceklerini söylediler. Vatandaşlar ayrıca yolun kısa sürede açılmasını beklediklerini, sürekli olarak kullanılan bir yol olduğunu ifade ettiler.
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