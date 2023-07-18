Video Yaşam Heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz-Akdeniz yolu havadan görüntülendi | Video
Heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz-Akdeniz yolu havadan görüntülendi | Video

Heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz-Akdeniz yolu havadan görüntülendi | Video

18.07.2023 | 14:17

Ordu’da 8 Temmuz tarihinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz-Akdeniz yolu havadan görüntülendi.

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Yaklaşık 50 ili dolaylı yoldan ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz yolunun Ordu etabında, 8 Temmuz tarihinde başlayan ve 3 gün etkili olan sağanak nedeniyle iki noktada heyelan meydana geldi. Ordu'dan Akdeniz'e ulaşımı sağlayan yol üzerindeki Darıcabaşı Tüneli mevkiinde Çağlayan Deresi'nin menfezleri, yoğun su akışına dayanamayarak çökmüştü. Bunun üzerine yol iki yönlü olarak ulaşıma kapatılmıştı.

BİR NOKTA ULAŞIMA AÇILDI
Yolun, Altınordu ilçesi Gümüşköy Mahallesi'nde de aşırı yağışlar sonrası heyelanlar meydana gelmiş, yolun alt tarafında göçükler oluşurken, elektrik ve telefon telleri devrilmişti. Yolun ulaşıma kapatılan bu etabı yapılan çalışmalar sonrası yeniden açıldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Heyelan nedeniyle ilk olarak menfezlerin koparak dereye uçtuğu ve ardından da asfalt zeminin çöktüğü, Karadeniz-Akdeniz yolunun Darıcabaşı Tüneli mevkiindeki son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde yolun tamamen dereye uçtuğu ve tünel ağızından yaklaşık 75 metre mesafede göçük olduğu görülüyor.

SÜRÜCÜLER ALTERNATİF YOLLARI TERCİH EDİYOR
Yolu kullanmak isteyen vatandaşlar ulaşıma kapalı olduğu için geri döndüklerini ve alternatif güzergahları tercih edeceklerini söylediler. Vatandaşlar ayrıca yolun kısa sürede açılmasını beklediklerini, sürekli olarak kullanılan bir yol olduğunu ifade ettiler.

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