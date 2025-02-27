Video Yaşam Horozun saldırdığı kadın defalarca kez yere düştü, ayağa kalkınca o da horoza saldırdı | Video
Horozun saldırdığı kadın defalarca kez yere düştü, ayağa kalkınca o da horoza saldırdı | Video

Horozun saldırdığı kadın defalarca kez yere düştü, ayağa kalkınca o da horoza saldırdı | Video

27.02.2025 | 12:18

İstanbul Esenyurt’ta sokakta yürüyen kadına, horoz saldırdı. Üstüne atlamasıyla kadın defalarca yere düşerken, ayağa kalktıktan sonra o da horoza saldırdı. Dakikalarca süren trajikomik kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. Kaldırımda başına geleceklerden habersiz şekilde yürüyen bir kadına, sokakta gezen horoz saldırdı. Neye uğradığını şaşıran kadın, aldığı darbelerin de etkisiyle defalarca yere düştü. Ayağa kalktıktan sonra ise bu seferde kadın horoza saldırdı. Taş ve tekme ile uzun süre horozu kovmaya çalışan kadının o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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