Husumetlisini vurup olay yerinden yürüyerek uzaklaştı: O anlar kamerada | Video
Elazığ’da dün yolda karşılaşan husumetliler arasında çıkan silahlı kavganın güvenlik kamerası ortaya çıktı.
Şüphelinin husumetlisini vurduğu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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