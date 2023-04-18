Video Yaşam Huzur veren mekan Limni Gölünde sezon bayramda başlayacak | Video
Huzur veren mekan Limni Gölünde sezon bayramda başlayacak | Video

Huzur veren mekan Limni Gölünde sezon bayramda başlayacak | Video

18.04.2023 | 10:14

Tarih boyunca çok önemli bir geçit olan Zigana dağının yamacında yer alan ve “Huzur veren mekan” olarak nitelendirilen tabiat harikası Limni Gölü Tabiat Parkında yeni sezon Ramazan Bayramı’yla başlayacak.

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Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında yer alan Limni Gölü Tabiat Parkının yolları kardan temizlendi. Nisan ayının sonlarına gelinmesine karşın gölün etrafındaki kar kütleleri yeşil ve beyazın bir araya gelmesine neden olurken işletme sahipleri yeni sezon hazırlıklarına da başladı. Etrafını sarmalayan çam ormanları arasında, düşük nem oranı, temiz havası, eşsiz doğası ve manzarasıyla yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ve hem Gümüşhane hem de Trabzon'dan yaklaşık 45 dakikada ulaşımın sağlanabildiği Limni Gölü Tabiat Parkı Doğu Karadeniz bölgesinin önemli turizm duraklarından birisi olarak biliniyor. Etrafını sarmalayan Zigana dağ silsilesindeki yüksek zirvelerinin karla kaplı olması nedeniyle bugünlerde İsviçre Alplerini andıran bölge doğa fotoğrafçılarının da uğrak noktalarından birisi.

Denizden 2 bin 24 metre yükseklikte çam ormanları arasında temiz havası, eşsiz doğasıyla "Huzur veren mekan" olarak ve "Zigana'nın nazar boncuğu" nitelendirilen Limni Gölü Tabiat Parkı tesis işletmecisi Murat Eroğlu, 2023 yılının yaz sezonu hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

"SEÇİMİN ARDINDAN TURİZM SEZONUNUN HIZLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Konaklama tesisleri, restoran, piknik alanlarında hazırlıkların devam ettiğini Ramazan Bayramı'nın ilk gününde faaliyete başlayacaklarını ifade eden Eroğlu, "2023 yılı yaz sezonunda yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı konusunda Gümüşhane ilinde rekor bekliyoruz. Umutluyuz. Seçimin ardından turizm sezonunun hızlanacağını düşünüyoruz. Bölgeye oldukça yoğun bir talep de söz konusu zaten. Yaz sezonunda Gümüşhane sınırları içerisindeki bütün destinasyonların A'dan Z'ye hazırlığını yapıp turizm sezonuna bayram itibariyle başlaması gerektiğini düşünüyorum. Kış boyunca yerli ve yabancı turistlerin bölgedeki ziyaretleri hiç kesilmedi" dedi.

"BURANIN EŞSİZ COĞRAFYASI ÇOK GÜZEL"
Kar manzarası eşliğinde bölgeye ulaşarak kuş cıvıltıları arasında beyaz ve yeşilin bir arada görüntülendiği Limni Gölü Tabiat Parkının tadını çıkaran Ahmet Sefa Ergin ise "Burası Gümüşhane'nin ve Gümüşhane tabiatının en önemli yerlerinden birisi. Turizm açısından da önemli bir yer. Sezonu bayramdan sonra açacaklar. Biz burayı karlı bir şekilde görmek için geldik. Buranın eşsiz coğrafyası çok güzel. Şu anda Nisan ayının ortalarında bulunmamıza rağmen gölün etrafında kar kütleleri bulunmakta. Bu da buraya ayrı bir güzellik katıyor" diye konuştu.

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