Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler, zabıta böcek çeşitlerini saymakla bitiremedi
27.11.2025 | 11:08
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimde mide bulandıran görüntüler ortaya çıkarken 2 fırın mühürlendi. Denetim esnasında zabıta ekiplerinin gördükleri böcek türlerini tek tek sayması dikkat çekti.
