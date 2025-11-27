Video Yaşam Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler, zabıta böcek çeşitlerini saymakla bitiremedi
27.11.2025 | 11:08

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimde mide bulandıran görüntüler ortaya çıkarken 2 fırın mühürlendi. Denetim esnasında zabıta ekiplerinin gördükleri böcek türlerini tek tek sayması dikkat çekti.

Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezinde hizmet fırınlara yönelik gece 04.00 sıralarında operasyon gerçekleştirdi. Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı fırınlardan 2'si zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken fırınların haliyse kamerayla kaydedildi. Bir fırında gördükleri böcekler karşısında şaşkınlık yaşayan zabıta ekipleri; kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere böcekleri saymakla bitiremedi.
