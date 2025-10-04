İki ayrı kaza kamerada: Motosikletli köpekle birlikte savruldu | Video
Mersin'de meydana gelen iki ayrı motosiklet kazası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olaylardan birinde motosikletli sürücü yola çıkan köpeğe çarparak savruldu, diğeri ise önüne çıkan hafif ticari araca çarptı.
MOTOSİKLETLİ HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPARAK YARALANDI
Bir diğer kaza ise yine merkez Toroslar ilçesinde yaşandı. Çağdaşkent Mahallesi'nde dörtyol kavşağında hem hafif ticari aracın hemde motosikletin yavaşlamaması feci bir kazayla bitti. Hızla gelen motosikletli, geçiş yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Her iki kazada saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralananların ise hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
İki ayrı kaza kamerada: Motosikletli köpekle birlikte savruldu | Video 04.10.2025 | 10:51
