İki gün kurşun sıktılar haraç isteyemeden enselendiler: Haraç çetesi cezaevine gönderildi | Video 08.02.2025 | 11:38 İstanbul Kadıköy’de bir mekanı haraç için iki gece üst üste kurşunlayan suç örgütü üyeleri gecenin sabahında para isteyemeden Gasp Büro Amirliği ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince enselendiler. Boş mekanı kurşunlayıp yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da son zamanlarda artan mekan kurşunlama olaylarına yönelik başlatılan savaş tam gaz devam ediyor. Kadıköy Koşuyolu'nda bir mekan 25 Ocak gecesi kurşunlandı. Bir kaç cam kırıldı. Sahibi ya da işletmenine kimse bir şey demedi. Ertesi gün gece saatlerinde mekan yine kurşunlandı. Haraç için kurşun Sıktıkları değerlendirilen suç örgütü üyelerini yakalamak için Gasp Büro Amirliği ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

HARAÇ İSTEYEMEDEN YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalarda kısa sürede önce motor ve onları ilk gün olay yerine getiren araç tespit edildi. Şüpheliler aynı günün sabahında daha mekan sahibi ile iletişime geçmeden enselendiler. Suç örgütü üyelerinden biri girdiği markette yere yatırılıp ters kelepçeyle gözaltına alındı. O anlar polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 3 suç örgütü üyesi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Y.(26). ve M.A.(19) tutuklanarak cezaevine gönderildi.