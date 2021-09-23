İki gün süren kedi kurtarma operasyonunun heyecanlı anları | Video
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Üsküdar’da bir ağacın en uç noktasına kadar tırmanan bir kedi üç gün boyunca ağacın dalından inemedi. Üsküdar Belediyesi ekipleri de iki gün boyunca kediyi ağaçtan indirebilmek için çeşitli planlar yaptı. Son operasyonda ağacın yanındaki balkondan uzatılan bir tahtanın üstüne mama konularak kediye tahtaya adım attırılması sağlandı ve kedi kurtarıldı. İşte kedi kurtarma operasyonunun görüntüleri
İstanbul'un Üsküdar İlçesi'nde bir ağacın en uç noktasına kadar tırmanan bir kedi üç gün boyunca ağacın dalından inemedi. Yan tarafında bulunan üç katlı apartmanın balkonundan kediyi kurtarmak için birçok yöntem denendi. Apartmanın hemen yanındaki ağacın etrafından ise kediye ulaşmak mümkün olmadı. Üsküdar Belediyesi ekipleri de iki gün boyunca kediyi ağaçtan indirebilmek için çeşitli planlar yaptı. Son operasyonda ağacın yanındaki balkondan uzatılan bir tahtanın üstüne mama konularak kedinin tahtaya adım attırılması sağlandı.
KEDİ KURTARMA OPERASYONU BAŞARILI OLDU
Üsküdar Belediyesi ekipleri büyük bir çabanın sonucunda tahta yöntemiyle kediyi kurtarmayı başardı. Kedinin kurtarıldığını gösteren anları ise Üsküdar Belediyesi sosyal medya hesabından paylaştı. Kedi kurtarma operasyonunun görüntülerini paylaşan belediye hesabından ayrıca şunlar söylendi: "3 katlı bir apartmana denk yükseklikteki ağacın, en uç dalında 3 gün kaldı yavrucak. 2 günlük konuşma ve karşılıklı güven seanslarından sonra, ıslak mamayı da yedi ve sonunda inmeye ikna oldu :) Candır, çok kıymetlidir, emanettir! #İyikiÜsküdarVar"