İki katlı evin çatısı alev topuna döndü! O anlar kamerada | Video 05.08.2023 | 13:38 Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki katlı evin çatı kısmında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Güneşler Mahallesi üzerinde bulunan iki katlı evin çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince alev topuna dönen çatıya müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.