Video Yaşam İkinci el otoda fiyatlar düştü, oto pazarı doldu taştı | Video
İkinci el otoda fiyatlar düştü, oto pazarı doldu taştı | Video

İkinci el otoda fiyatlar düştü, oto pazarı doldu taştı | Video

05.11.2023 | 13:59

Türkiye piyasasında sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında sert düşüşler yaşanırken, Bursa'da açık oto pazarı dolup taştı. Fırsatı kaçırmak istemeyenler cebine göre araç ararken, satıcılar ise fiyatların yılbaşından itibaren tekrar yükseleceğini söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından 6 ay 6 bin kilometre yasağı, noterlerde üçten fazla araç satanın geri döndürülmesi gibi alınan önlemler ve bayilerin yaptığı yıl sonu kampanyalarıyla birlikte araç fiyatları yüzde 25 geriledi. Bu fiyat düşüşleri ikinci el araçlara da yansıdı. İkinci el otomobil fiyatlarının düşmesini fırsat bilenler ise hafta sonu kurulan açık oto pazarına akın etti. Yaşanan düşüşten fazla etkilenmek istemeyen aracını elinden çıkarmak isterken, fiyatların daha da düşmeyeceğini düşünenler ise almak için cebine göre araçların peşine düştü.

Yoğunluğun yaşandığı oto pazarında satıcılar, herkesin şimdilik fiyat sorduğunu ancak alım yapmadığını dile getirirken, düşen fiyatların yılbaşı itibariyle yeniden yukarı doğru çıkacağını sözlerine ekledi. Ayrıca, bu fiyatların da araç sahibi olmak isteyenler için bir alım fırsatı olduğunun altını çizdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mamak’ta iki grup arasında kavga | Video 00:31
Mamak’ta iki grup arasında kavga | Video 05.11.2023 | 13:59
Batman’da itfaiye ekiplerinden ’tavuk kurtarma’ operasyonu | Video 00:46
Batman'da itfaiye ekiplerinden 'tavuk kurtarma' operasyonu | Video 05.11.2023 | 13:59
İkinci el otoda fiyatlar düştü, oto pazarı doldu taştı | Video 02:07
İkinci el otoda fiyatlar düştü, oto pazarı doldu taştı | Video 05.11.2023 | 13:59
Comanchero suç örgütü üyesi 42 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01:49
"Comanchero" suç örgütü üyesi 42 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 05.11.2023 | 13:59
Kaza sonrası kontrolden çıkan minibüs düğün salonuna girdi | Video 02:33
Kaza sonrası kontrolden çıkan minibüs düğün salonuna girdi | Video 05.11.2023 | 13:59
Denizi kirleten tekne dron ile tespit edildi: 6 bin 140 TL para cezası uygulandı | Video 00:32
Denizi kirleten tekne dron ile tespit edildi: 6 bin 140 TL para cezası uygulandı | Video 05.11.2023 | 13:59
Girdiği çöp konteynerinden 2 gün sonra vinçle çıkarıldı | Video 00:40
Girdiği çöp konteynerinden 2 gün sonra vinçle çıkarıldı | Video 05.11.2023 | 13:59
Dakikalarca drift attı, mahalleliyi bezdirdi | Video 00:49
Dakikalarca drift attı, mahalleliyi bezdirdi | Video 05.11.2023 | 12:38
Eski eş dehşeti kamerada: Çocuğunun yanında kaçırmaya çalıştı | Video 01:42
Eski eş dehşeti kamerada: Çocuğunun yanında kaçırmaya çalıştı | Video 05.11.2023 | 12:38
Eskişehir’de ilginç robot yarışması büyük çekişmeye sahne oldu | Video 03:08
Eskişehir’de ilginç robot yarışması büyük çekişmeye sahne oldu | Video 05.11.2023 | 12:38
Esenyurt’ta minibüsçü dehşeti | Video 01:19
Esenyurt'ta minibüsçü dehşeti | Video 05.11.2023 | 10:30
Site sakinleri kokudan rahatsız oldu, evde ceset bulundu | Video 00:35
Site sakinleri kokudan rahatsız oldu, evde ceset bulundu | Video 05.11.2023 | 10:30
Beyoğlu’nda sokak ortasına çatışma kamerada | Video 03:07
Beyoğlu'nda sokak ortasına çatışma kamerada | Video 05.11.2023 | 10:30
Aydın’da sağanak sele neden oldu! 2 ölü, 2 kayıp | Video 00:55
Aydın'da sağanak sele neden oldu! 2 ölü, 2 kayıp | Video 05.11.2023 | 09:47
İzmir’deki sağanak yağışta evler savaş alanına döndü | Video 03:31
İzmir’deki sağanak yağışta evler savaş alanına döndü | Video 05.11.2023 | 09:15
Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı | Video 01:05
Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı | Video 05.11.2023 | 09:15
Şişli’de korkutan yangın: 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı 02:20
Şişli’de korkutan yangın: 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı 04.11.2023 | 23:54
İzmir’de makilik alanda çıkan yangın kontrol altında 00:49
İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altında 04.11.2023 | 21:46
SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi | Video 00:34
SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi | Video 04.11.2023 | 16:36
Cizre’de hastane acil servisi savaş alanına döndü | Video 00:13
Cizre’de hastane acil servisi savaş alanına döndü | Video 04.11.2023 | 16:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA