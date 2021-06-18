İlkokul öğrencisinden Macron’u şoke eden tokat sorusu!

Geçtiğimiz haftalarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, bir ziyareti sırasında atılan tokat dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. Kalabalıkta bulunan bir kişiye yaklaştığı sırada ani bir hareketle tokatlanan Fransız Cumhurbaşkanı, skandal olayı yeni atlatmışken yaptığı bir ilkokul ziyaretinde oldukça rahatsız edici anlar yaşadı. Küçük bir ilkokul öğrencisinin “Tokat nasıldı?” sorusu karşısında şoke olan Macron, ne diyeceğini bilemedi.