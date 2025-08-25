İş insanı Halit Yukay'ın cenazesi "Dalgıç asansörü" ile çıkarılacak | Video
İş insanı Halit Yukay’ın teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasının ardından, 19 gün sonra cansız bedeni Erdek açıklarında, denizin 68 metre derinliğinde tespit edildi. Yukay’ın naaşının vücut bütünlüğünü korumak amacıyla askeri dalgıçlar tarafından "Dalgıç asansörü" sistemi kullanılarak çıkarılması planlanıyor.
İş insanı Halit Yukay'ın cenazesi "Dalgıç asansörü" ile çıkarılacak | Video 25.08.2025 | 13:23
