Isparta’da trafik kazası: 3 yaralı | Video

Isparta Yenice Mahallesi'nde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik katasında 3 kadın öğretmen hafif yaralandı. Kazanının, öğretmenlerin navigasyondan adres ararken yaşandığı iddia edildi.

Kaza, 18.30 saatlerinde Isparta Yenice Mahallesi 2501 ve 2504 sokağın birleştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yoldan ilerleyen ve adres ararken navigasyona baktıkları iddia edilen Merve Ö. idaresindeki 07 ACA 444 plakalı araç diğer sokakta seyir halinde olan araç ile çarpıştı. Kazada 2 araçta hasar alırken çarpışmanın etkisiyle aracın içindeki Merve Ö., Ümmü T. Ve Esra B.Ç. isimli kadın öğretmenler hafif yaralandı. Kazının Merve Ö.idaresindeki araçta navigasyondan adres aranırken yaşandığı iddia edilirken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı 3 kadın öğretmen, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.