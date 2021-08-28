Video Yaşam İstanbul Ümraniye'de girdikleri aparmanın çıkışını bulamayan hırsızların yaşadığı panik anları kamerada

İstanbul Ümraniye'de girdikleri aparmanın çıkışını bulamayan hırsızların yaşadığı panik anları kamerada

İstanbul Ümraniye'de girdikleri aparmanın çıkışını bulamayan hırsızların yaşadığı panik anları kamerada
28.08.2021 | 10:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Ümraniye’de girdikleri aparmanın çıkışını bulamayan hırsızların yaşadığı panik anları kamerada 00:33
İstanbul Ümraniye'de girdikleri aparmanın çıkışını bulamayan hırsızların yaşadığı panik anları kamerada 28.08.2021 | 10:31
Bursa’da bebek arabasındaki çantadan cüzdan çalan kadın hırsız kamerada 00:47
Bursa'da bebek arabasındaki çantadan cüzdan çalan kadın hırsız kamerada 28.08.2021 | 10:20
Bursa’da iş adamının el ve ayaklarının bağlanarak gasp edildiği anlar kamerada 02:42
Bursa'da iş adamının el ve ayaklarının bağlanarak gasp edildiği anlar kamerada 28.08.2021 | 10:20
Bursa’da korku dolu anlar! 110 yıllık bina yangında çöktü, 1 itfaiye eri yaralandı 03:48
Bursa'da korku dolu anlar! 110 yıllık bina yangında çöktü, 1 itfaiye eri yaralandı 28.08.2021 | 09:18
Antalya’daki kan donduran olay kamerada! Yaralıya yardım edenleri ezen minibüs kamerada... 4 yaralı 07:45
Antalya'daki kan donduran olay kamerada! Yaralıya yardım edenleri ezen minibüs kamerada... 4 yaralı 28.08.2021 | 08:51
Manisa’da feci kaza: 4 ölü, 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 02:06
Manisa’da feci kaza: 4 ölü, 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 28.08.2021 | 08:49
İstanbul Ümraniye’de vatandaşlardan tacizci sapık komşu isyanı! 04:15
İstanbul Ümraniye’de vatandaşlardan tacizci sapık komşu isyanı! 28.08.2021 | 08:49
Bursa’da gece saatlerinde 2 katlı binada korkutan yangın: 1 itfaiye eri yaralandı 04:42
Bursa'da gece saatlerinde 2 katlı binada korkutan yangın: 1 itfaiye eri yaralandı 28.08.2021 | 08:58
Emine Erdoğan Saraybosna’da Aliya İzzetbegoviç Vakfı’nı ziyaret etti 01:06
Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfı'nı ziyaret etti 27.08.2021 | 16:58
SON DAKİKA: Küçük çocuğuna içki içiren sosyal medya fenomeni olayında flaş gelişme 01:08
SON DAKİKA: Küçük çocuğuna içki içiren sosyal medya fenomeni olayında flaş gelişme 27.08.2021 | 16:23
İstanbul Beyoğlu’nda cinayetle biten yan bakma kavgası kamerada! 00:25
İstanbul Beyoğlu'nda cinayetle biten yan bakma kavgası kamerada! 27.08.2021 | 16:18
Kanser hastası müşterisinin saçlarını tıraş eden berberin yürekleri ısıtan hareketi gözyaşlarına boğdu 00:59
Kanser hastası müşterisinin saçlarını tıraş eden berberin yürekleri ısıtan hareketi gözyaşlarına boğdu 27.08.2021 | 15:26
İstanbul’da yaşlı kadının çekicinin altında kaldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 01:34
İstanbul'da yaşlı kadının çekicinin altında kaldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 27.08.2021 | 11:58
İstanbul Taksim Meydanı’nda İBB çalışanları birbirine girdi.. O anlar kamerada 03:08
İstanbul Taksim Meydanı’nda İBB çalışanları birbirine girdi.. O anlar kamerada 27.08.2021 | 11:12
Azılı hırsızlar son işlerinde sokakta yakalandı 01:38
Azılı hırsızlar son işlerinde sokakta yakalandı 27.08.2021 | 10:47
Adana’da kan donduran cinayet anı kamerada! Kız arkadaşının yeni sevgilisini böyle öldürdü... 04:03
Adana'da kan donduran cinayet anı kamerada! Kız arkadaşının yeni sevgilisini böyle öldürdü... 27.08.2021 | 10:24
Sürekli arıza yapan bakımsız İETT otobüsleri vatandaşları hayatından bezdirmeye devam ediyor 00:59
Sürekli arıza yapan bakımsız İETT otobüsleri vatandaşları hayatından bezdirmeye devam ediyor 27.08.2021 | 10:01
Bursa’da sopalı, bıçaklı yol verme kavgası kamerada 03:27
Bursa'da sopalı, bıçaklı yol verme kavgası kamerada 27.08.2021 | 10:00
İstanbul’da denizde fenalık geçiren Rus yüzücüyü itfaiye ekipleri böyle kurtardı 00:15
İstanbul'da denizde fenalık geçiren Rus yüzücüyü itfaiye ekipleri böyle kurtardı 27.08.2021 | 10:00
İstanbul Sarıyer’de şaşırtan olay! 2si kadın 3 kişi... Otomobil motorunun çalınma anı kamerada 05:22
İstanbul Sarıyer'de şaşırtan olay! 2si kadın 3 kişi... Otomobil motorunun çalınma anı kamerada 27.08.2021 | 09:58

İstanbul Ümraniye’de bir apartmana giren hırsızlar kapısını açabildiği iki farlı daireyi soydu. Evdeki değerli eşyaları alıp kaçmaya çalışan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA