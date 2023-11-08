Video Yaşam İstanbul'da eski sevgili dehşeti: Genç kadını ve kızını öldürüp intihar etti | Video
İstanbul'da eski sevgili dehşeti: Genç kadını ve kızını öldürüp intihar etti | Video

İstanbul'da eski sevgili dehşeti: Genç kadını ve kızını öldürüp intihar etti | Video

08.11.2023 | 12:22

Bağcılar'da bir adam, kendisinden ayrılan kadını ve onu kurtarmaya çalışan kızını silahla öldürdükten sonra intihar etti.

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Olay, Bağcılar'ın Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrılan Filiz Çilingir (42) iki kızıyla birlikte yaşıyordu. Bir süre sonra Filiz Çilingir ile Barbaros Tüzün (48) arasında duygusal bir ilişki başladı. Kısa süre sonra çift arasında sorun çıkınca, genç kadın sevgilisinden ayrılmak istedi. Sevgilisinin kendisinden ayrılmak istediğini şehir dışında öğrenen Tüzün, durumu kabullenemeyerek Çilingir'in yaşadığı eve geldi. Zile basan genç adama kapıyı Filiz Çilingir açtı. Belindeki silahını çıkaran Tüzün, genç kadına defalarca ateş etti. O anda evde olan Çilingir'in 14 yaşındaki kızı Selin Akçay, annesini korumak isterken kurşunların hedefi oldu. Tüzün kendisini eve kilitlerken, aynı binada yaşayanlar ise silah sesleri üzerine polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, apartman boşluğunda bulunan anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirlendi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ
Olay yerine gelen polisler kendisini içeri kilitleyen saldırganı teslim olması konusunda ikna etmeye çalıştı. Evden bir kez daha silah sesi yükseldi. Koçbaşı ile kırılan kapıyı açan ekipler, genç adamın başına bir el ateş ederek intihar ettiğini tespit etti. Cesetler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"KATLİAM YAPTI"
Mete Kip, "dün feci bir katliam oldu. Anne kız öldü. 7-8 el ateş edildi. Silah sesi duyduk. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla ölen kişiler bizim mahallemizin insanıydı. Ölüm sebeplerini ise evleneceklermiş diye biliyoruz. Sevgilisiymiş. Katliam yaptı. Durum bundan vaziyet. 10-15 yıldır bizim mahallemizde oturan insanlardı. Çok temiz bir aileydi. Temiz insanlardı. Duyduğum kadarıyla ilk başta anneyi öldürüyor. Anneyi öldürünce karşısına kızı siper oluyor. Bu sefer kızını da öldürüyor. Dört beş el kızına da ateş ediyor. Sonra tekrar anneye de sıkıyormuş. Bu şekilde çok feci bir katliam oldu" dedi.

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