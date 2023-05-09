Video Yaşam İstanbul’da fuhuş operasyonu 8 kişi gözaltına alındı | Video
İstanbul’da fuhuş operasyonu 8 kişi gözaltına alındı | Video

İstanbul’da fuhuş operasyonu 8 kişi gözaltına alındı | Video

09.05.2023 | 10:55

İstanbul Bahçelievler, Güngören, Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece ve Ümraniye ilçelerinde fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 11 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 6’sı kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul genelinde fuhuşla mücadele çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ahlak Büro Amirliği görevlilerince suça karışan 2 erkek 6 kadın şahıs olmak üzere toplamda 8 şüphelinin yakalanmasına ve mağdur bayanların kurtarılmasına yönelik operasyon yapıldı.

Bahçelievler, Güngören, Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece ve Ümraniye ilçeleri olmak üzere toplamda 11 farklı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 4 kadın mağdur kurtarıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen 13 adet telefon, 14 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı, 2 adet tabanca, 152 adet 9mm fişek, 200 adet 7.65 mm fişek ve 1 adet kira sözleşmesine el konuldu. Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Amirliğine getirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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