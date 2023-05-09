İstanbul’da fuhuş operasyonu 8 kişi gözaltına alındı | Video 09.05.2023 | 10:55 İstanbul Bahçelievler, Güngören, Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece ve Ümraniye ilçelerinde fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 11 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 6’sı kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul genelinde fuhuşla mücadele çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ahlak Büro Amirliği görevlilerince suça karışan 2 erkek 6 kadın şahıs olmak üzere toplamda 8 şüphelinin yakalanmasına ve mağdur bayanların kurtarılmasına yönelik operasyon yapıldı.

Bahçelievler, Güngören, Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece ve Ümraniye ilçeleri olmak üzere toplamda 11 farklı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 4 kadın mağdur kurtarıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen 13 adet telefon, 14 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı, 2 adet tabanca, 152 adet 9mm fişek, 200 adet 7.65 mm fişek ve 1 adet kira sözleşmesine el konuldu. Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Amirliğine getirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.