Video Yaşam İstanbul’da sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu | Video
İstanbul’da sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu | Video

İstanbul’da sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu | Video

08.09.2025 | 09:16

2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte İstanbul’da sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik verilerine göre Avrupa Yakası’nda yoğunluk yüzde 60, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü. Kent genelindeki yoğunluk oranı ise yüzde 63’e ulaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Okulların açılmasıyla birlikte özellikle sabah saatlerinde kent genelinde aşırı yoğunluk yaşandı. D-100 Karayolu'nun Bostancı mevkiinde uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Araçların güçlükle ilerlediği yollarda kilometrelerce kuyruk meydana geldi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu | Video 02:08
İstanbul’da sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu | Video 08.09.2025 | 09:16
Hem alkol aldı, hem direksiyon salladı | Video 02:40
Hem alkol aldı, hem direksiyon salladı | Video 07.09.2025 | 15:39
Kemer’de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale | Video 02:00
Kemer'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale | Video 07.09.2025 | 15:39
Balıkesir’de yaşanan deprem anı kamerada | Video 00:15
Balıkesir’de yaşanan deprem anı kamerada | Video 07.09.2025 | 14:18
Jandarma driftçiye göz açtırmadı: 46 bin TL ceza | Video 00:23
Jandarma driftçiye göz açtırmadı: 46 bin TL ceza | Video 07.09.2025 | 14:18
Balıkesir’de 6 dakikada 2 deprem | video 03:01
Balıkesir'de 6 dakikada 2 deprem | video 07.09.2025 | 12:51
Norveç’ten Gazze’ye yürüyen Kim: Herkes Filistin halkı için en azından bir şey yapmalı | Video 07:33
Norveç'ten Gazze'ye yürüyen Kim: "Herkes Filistin halkı için en azından bir şey yapmalı" | Video 07.09.2025 | 10:26
FETÖ tehdidiyle 1 milyon 293 bin lira dolandıran 5 sahte polis yakalandı | Video 00:45
FETÖ tehdidiyle 1 milyon 293 bin lira dolandıran 5 sahte polis yakalandı | Video 07.09.2025 | 10:26
Alkol alıp direksiyona geçti, kaza yapıp gözaltına alınınca, Hayvan mıyım? dedi | Video 02:45
Alkol alıp direksiyona geçti, kaza yapıp gözaltına alınınca, "Hayvan mıyım?" dedi | Video 07.09.2025 | 08:45
İzmir’de düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga | Video 03:40
İzmir’de düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga | Video 07.09.2025 | 08:41
Begüm Öner 3. Ay Güncellemesini Paylaştı: Hamilelik Süreci Nasıl Geçiyor? 00:48
Begüm Öner 3. Ay Güncellemesini Paylaştı: Hamilelik Süreci Nasıl Geçiyor? 06.09.2025 | 16:10
Bodrum’da orman yangını başladı | Video 00:48
Bodrum’da orman yangını başladı | Video 06.09.2025 | 14:51
Bursa’yı sağanak vurdu, cadde ve sokaklar sular altında kaldı | Video 03:20
Bursa'yı sağanak vurdu, cadde ve sokaklar sular altında kaldı | Video 06.09.2025 | 14:46
Bir Anadolu Şenliği coşkusu Tunceli’de türkülerle başladı! | Video 05:57
“Bir Anadolu Şenliği” coşkusu Tunceli’de türkülerle başladı! | Video 06.09.2025 | 14:24
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:48
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı | Video 06.09.2025 | 13:59
Yol kenarında kadın arkadaşını öldürüp kendini vurmuştu! Şüpheli taburcu edilip tutuklandı | Video 01:48
Yol kenarında kadın arkadaşını öldürüp kendini vurmuştu! Şüpheli taburcu edilip tutuklandı | Video 06.09.2025 | 13:41
Otoyolda 4 ayrı kazada 30 araç birbirine girdi: 1 ölü, 16 yaralı | Video 02:53
Otoyolda 4 ayrı kazada 30 araç birbirine girdi: 1 ölü, 16 yaralı | Video 06.09.2025 | 13:25
Tekirdağ’da zincirleme kaza kamerada: 3 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video 02:58
Tekirdağ'da zincirleme kaza kamerada: 3 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video 06.09.2025 | 13:25
İnternetten satın aldığı şampuan arı sokmasından beter hale getirdi: Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum | Video 02:57
İnternetten satın aldığı şampuan arı sokmasından beter hale getirdi: "Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum" | Video 06.09.2025 | 11:20
Kocaeli’de sağanak etkili oldu, evin çatısına yıldırım düştü | Video 02:24
Kocaeli'de sağanak etkili oldu, evin çatısına yıldırım düştü | Video 06.09.2025 | 11:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY