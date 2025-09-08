İstanbul’da sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu | Video
2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte İstanbul’da sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik verilerine göre Avrupa Yakası’nda yoğunluk yüzde 60, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü. Kent genelindeki yoğunluk oranı ise yüzde 63’e ulaştı.
