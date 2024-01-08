İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Suçüstü yakalanma anı kamerada...
İstanbul’da iki uyuşturucu madde satıcısı, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı.
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