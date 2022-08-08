İstanbul'da yolcu otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı | Video
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İstanbul, Hasdal-Kemerburgaz istikametinde yolcu otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken, 1 kişi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili çalışmalar sürüyor.