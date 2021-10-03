İstanbul’un sevimli misafirleri renkli görüntüler oluşturdu | Video

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Masmavi denizde adeta dans edercesine yüzen yunuslar, İstanbul’da daha sık görülmeye başlandı. Tarihi yarımada manzarası ile birlikte yunusların suyun üzerinde yüzdüğü o anlar kartpostallık görüntü oluşturdu.
Masmavi denizde adeta dans edercesine yüzen yunuslar, İstanbul'da daha sık görülmeye başlandı. İstanbul Boğazı'nın Marmara'denizi girişinden yüzen yunus balıkları görenlerin içini ısıtıyor. Suyun üzerinde zıplarcasına yüzmeleri, gemilerle yarışmaları ve insanlara yakın olması ile bilinen yunus balıkları havadan drone ile görüntülendi. Cankurtaran sahili açıklarında görüntülenen yunuslar İstanbul tarihi yarımada manzarası ile birlikte yunusların yüzdüğü anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.