İzmir Kemalpaşa'da otomobilin çarptığı ATV sürücüsü hayatını kaybetti | Video

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, otomobilin ATV motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ATV motosiklet sürücüsü Fikret Aliş (67) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında İzmir-Turgutlu istikameti Ankara Asfaltı Caddesi Kuyucak kavşağında meydana geldi. S.Y.G. (19) yönetimindeki otomobil, Fikret Aliş'in kullandığı ATV motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Aliş, ATV'den düşüp, metrelerce sürüklendi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ATV motosiklet sürücüsü Aliş'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Aliş'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.Y.G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.