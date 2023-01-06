İzmir'de boya fabrikasında patlama: 5 yaralı | Video

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay saat 10.30 sıralarında Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir boya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nitroselüloz boşaltımı esnasında iş yerinde bir anda büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen patlamanın etkisiyle işçilerden B.Ö., A.A., Ö.L., H.A. ve G.R. yaralandı. Yaralanan işçilerden B.Ö., A.A., Ö.L., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, H.A. ve G.R. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.