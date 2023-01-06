İzmir'de boya fabrikasında patlama: 5 yaralı | Video

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İzmir'in Aliağa ilçesinde bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.