İzmir’de damat dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı | video

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İzmir’in Gaziemir ilçesinde eşinin ailesiyle tartışan damat, kayınpederini bıçakladı, eşinin annesini ve kardeşini av tüfeğiyle öldürdü. Olayda ağır yaralanan kayınpeder ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Öte yandan, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu belirlenen Remzi Vatansever, ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Vatansever'in tedavi altına alındığı ve yaşam mücadelesini sürdürdüğü öğrenildi.
EVİNDE BEKLERKEN YAKALANDI
Olayın ardından suç aletiyle birlikte eve çıkan damat S.A.G., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Eşinin ailesini öldüren S.A.G., sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü öğrenildi.