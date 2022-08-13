Video Yaşam İzmir’de damat dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı | video
İzmir’de damat dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı | video

İzmir’de damat dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı | video

13.08.2022 | 09:08

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İzmir’in Gaziemir ilçesinde eşinin ailesiyle tartışan damat, kayınpederini bıçakladı, eşinin annesini ve kardeşini av tüfeğiyle öldürdü. Olayda ağır yaralanan kayınpeder ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün 21.35 sıralarında Gaziemir ilçesi Menderes Mahallesi 1151 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Remzi Vatansever'in (56) torunları dışarda oyun oynarken, damatları S.A.G. tarafından çok ses yapıyorlar gerekçesiyle darp edildi. Torunlarının darp edildiğini gören Remzi Vatansever, bahçeye indi ve daha önceden aralarında husumet olduğu öne sürülen damadı S.A.G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile S.A.G., dede Remzi Vatansever'i bıçakladı. Kanlar içinde yerde yatan Remzi Vatansever'i gören, eşi Fikriye Vatansever (54) ve Hollanda'dan düğüne geldiği öğrenilen oğulları Şaban Vatansever (34) yardımına koştu. Cinnet geçiren damat S.A.G., eve giderek av tüfeğini aldı. Olay yerine av tüfeğiyle geri dönen S.A.G., Şaban Vatansever ve Fikriye Vatansevere ateş açtı. Ateş seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Fikriye Vatansever ve Şaban Vatansever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Damadı ve eniştesi tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatlarını kaybeden Fikriye Vatansever ve Şaban Vatansever'in cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Öte yandan, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu belirlenen Remzi Vatansever, ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Vatansever'in tedavi altına alındığı ve yaşam mücadelesini sürdürdüğü öğrenildi.

EVİNDE BEKLERKEN YAKALANDI
Olayın ardından suç aletiyle birlikte eve çıkan damat S.A.G., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Eşinin ailesini öldüren S.A.G., sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü öğrenildi.

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