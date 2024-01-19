İzmitli Gezeravcı, kuzenini böyle uğurladı | Video 19.01.2024 | 11:09 Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. Alper Gezeravcı'yı taşıyan roket gece 00:49'da uzaya fırlatıldı. Milyonlar ekranları başında ve büyükşehir meydanlarında toplanarak tarihi anlara tanıklık etti. İlk Türk Astronot'un İzmit'te yaşayan kuzeni Süleyman Gezeravcı kuzenini ekran başında alkışlayarak uğurladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için günlerdir devam eden geri sayım bitti. Türkiye uzay serüveninde kritik adımı 19 Ocak'ın ilk dakikalarında attı. Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi Florida eyaletinde 00:49'da fırlatılan roket ile gerçekleşti ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.

ALKIŞLARLA UĞURLADI

Alper Gezeravcı'nın Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve Kocaeli'de çok sevilen kuzeni Süleyman Gezeravcı, o anlara evde ekran başında tanıklık etti. Son 10 saniyede geri sayımı ekran başında gerçekleştiren Süleyman Gezeravcı, roket fırlatıldıktan sonra, kuzenini alkışlarla uğurladı.