Japon deprem uzmanı Moriwaki’den Marmara depremi açıklaması
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul'u bekleyen deprem konusunda uyararak, vatandaşların bilgilenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Moriwaki, Türkiye'de depremle ilgili eğitimlerin yeterli olmadığını söyledi. Özel bir yapı kimyasalları firmasının "Yeniden Hep Beraber Ayağa Kalkıyoruz" mottosuyla Japon felsefesi olan Kintsugi'den ilhamla hayata geçirilen projenin eğitimi, deprem uzmanı Moriwaki'nin katılımıyla bir otelde gerçekleştirildi.
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