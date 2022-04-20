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OTOMATİK OYNAT
00:49
Kablo hırsızları kamerada | Video 20.04.2022 | 18:09
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Duble yolda kontrolden çıktı, park halindeki araçları böyle biçti | Video 20.04.2022 | 17:10
01:06
Tunceli-Erzincan Karayolu heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapandı | Video 20.04.2022 | 17:10
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Çöp kamyonunun altında kalıp öldü; kaza kamerada | Video 20.04.2022 | 16:39
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Çanakkale’de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video 20.04.2022 | 15:53
04:45
Sivas'ta çıkan yangında 4 ev alevlere teslim oldu | Video 20.04.2022 | 15:49
02:20
Baltalı cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.04.2022 | 15:48
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Otomobilin stop lambasına uyuşturucu gizleyen sürücüye gözaltı | Video 20.04.2022 | 15:47
04:30
Kırklareli’nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu | Video 20.04.2022 | 15:19
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01:45
Adana'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı | Video 20.04.2022 | 15:19
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Lisede dehşet saçan öğretmen eşine 5 yıl 11 ay hapis | Video 20.04.2022 | 15:03
02:19
Ataşehir'deki taksici dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.04.2022 | 14:45
01:56
Kar esareti altında defin hikayesi: Film değil gerçeğin ta kendisi! | Video 20.04.2022 | 14:38
01:19
Poşetlere doldurup kaçtı! Kimliğini tespit edip yakaladılar | Video 20.04.2022 | 14:39
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FETÖ firarilerine operasyon! 12 kişi yakalandı | Video 20.04.2022 | 14:15
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Bursa'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 20.04.2022 | 13:56
Bir kuruma ait kabloları çalan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin kabloları çalması güvenlik kamerasına yansıdı.