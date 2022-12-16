Kaçırdılar, tecavüz ettiler, işkence ettiler! Balıkesir'deki dehşet çiftliği böyle görüntülendi | Video

Balıkesir Edremit’te çökertilen çetenin, 10 dönümlük çiftliği işkence merkezi yaptığı ortaya çıktı. Kaçırdıkları esnafa burada işkence yaptılar. Genç kızları zorla çiftliğe getirip tecavüz ederek parmaklarını kestiler.