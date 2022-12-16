Video Yaşam Kaçırdılar, tecavüz ettiler, işkence ettiler! Balıkesir'deki dehşet çiftliği böyle görüntülendi | Video
Kaçırdılar, tecavüz ettiler, işkence ettiler! Balıkesir'deki dehşet çiftliği böyle görüntülendi | Video

Kaçırdılar, tecavüz ettiler, işkence ettiler! Balıkesir'deki dehşet çiftliği böyle görüntülendi | Video

16.12.2022 | 10:23

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Balıkesir Edremit’te çökertilen çetenin, 10 dönümlük çiftliği işkence merkezi yaptığı ortaya çıktı. Kaçırdıkları esnafa burada işkence yaptılar. Genç kızları zorla çiftliğe getirip tecavüz ederek parmaklarını kestiler.

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