Kaçırdılar, tecavüz ettiler, işkence ettiler! Balıkesir'deki dehşet çiftliği böyle görüntülendi | Video
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Balıkesir Edremit’te çökertilen çetenin, 10 dönümlük çiftliği işkence merkezi yaptığı ortaya çıktı. Kaçırdıkları esnafa burada işkence yaptılar. Genç kızları zorla çiftliğe getirip tecavüz ederek parmaklarını kestiler.