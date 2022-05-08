Video Yaşam Kadıköy’de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı | Video
Kadıköy’de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı | Video

Kadıköy’de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı | Video

08.05.2022 | 09:55

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Kadıköy'de, kırmızı ışıkta geçen alkollü araç sürücünün çarptığı otomobil takla atarak yola savruldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 08.30 sıralarında Kadıköy Erenköy Mahallesi Şair Arşi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen 61 ACM 802 plakalı Volkswagen marka araç sürücüsü Özgür K., kırmızı ışıkta geçtiği esnada sokak içerisinden gelen 34 ENR 586 plakalı Audi marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Audi marka araç takla atarak yola savruldu. Kazada takla atan araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleriyse yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

"KAFAMI ÇEVİRDİM ARAÇ HAVADAYDI"
Yaşanan kaza esnasında olay yerinde bulunan vatandaşlardan biri , "Sesi duyunca kafamı çevirdim. Bir baktım, Audi havada. İki araçta da birer kişi vardı. Sağlık durumları iyiydi." diye konuştu.

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