Kadıköy’de korkutan kaza: Yaşlı sürücünün yayaya çarpıp takla attığı anlar kamerada | Video
Kadıköy'de yaşlı sürücünün kullandığı cip önce kaldırımda yürüyen yayaya çarptı ardından takla atarak ters döndü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayı gören Yusuf T. isimli bir vatandaş, "Kapının önündeydim, yaşlı bir bey sürüyordu aracı. Frensiz bir şekilde hakimiyetini kaybetti önce dubalara vurdu sonra yayaya vurdu ve takla attı. Kadının ya bacağı kırıldı ya da omuriliği bilmiyorum ama şoförde bir sorun yok. Yaşlı bir beydi sanırım o yüzden hakimiyeti kaybetti" dedi.
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