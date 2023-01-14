Video Yaşam Kadıköy’de korkutan kaza: Yaşlı sürücünün yayaya çarpıp takla attığı anlar kamerada | Video
Kadıköy’de korkutan kaza: Yaşlı sürücünün yayaya çarpıp takla attığı anlar kamerada | Video

Kadıköy’de korkutan kaza: Yaşlı sürücünün yayaya çarpıp takla attığı anlar kamerada | Video

14.01.2023 | 15:13

Kadıköy'de yaşlı sürücünün kullandığı cip önce kaldırımda yürüyen yayaya çarptı ardından takla atarak ters döndü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 13.15 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suphi İçbezmez hakimiyetindeki cip, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan cip önce kaldırımda yürümekte olan ve kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu kadına çarptı ardından takla atarak ters döndü. Feci kazada yaralanan kadının araç ile duvar arasında kaldığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza anı ve çevredeki vatandaşların müdahalesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören Yusuf T. isimli bir vatandaş, "Kapının önündeydim, yaşlı bir bey sürüyordu aracı. Frensiz bir şekilde hakimiyetini kaybetti önce dubalara vurdu sonra yayaya vurdu ve takla attı. Kadının ya bacağı kırıldı ya da omuriliği bilmiyorum ama şoförde bir sorun yok. Yaşlı bir beydi sanırım o yüzden hakimiyeti kaybetti" dedi.

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