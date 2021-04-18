Video Yaşam Kahraman yüzbaşı intihar etmek isteyen kızı böyle kurtardı | Video

Kahraman yüzbaşı intihar etmek isteyen kızı böyle kurtardı | Video

Kahraman yüzbaşı intihar etmek isteyen kızı böyle kurtardı | Video
18.04.2021 | 10:26

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Bursa'da bunalıma giren genç kız istinat duvarı üzerine çıkıp intihar etmek istedi. Olay yerindeki herkes genç kızı ikna etmeye çalışırken mesai bitimi eve gitmek için yola çıkan bir Yüzbaşı genç kızın yanına yaklaşıp tek hamle ile aşağıya indirdi.

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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi Işıklar Asb. M.Y.O. karşısında meydana geldi. Bunalıma girdiği için yol kenarındaki istinat duvarına oturan 18 yaşındaki bir genç kızı fark eden vatandaşlar, güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç kızı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu sırada Işıklar Asb. M.Y.O.'da görevli Yüzbaşı Hakan Sönmez mesaisini bitirip eve gitmek için yola çıktığı sırada genç kızı fark etti. Ekiplerin yanına giden Yüzbaşı Sönmez jandarma olduğunu okulda önleyici kolluk hizmeti dersi verdiğini söyledi. Daha sonra elindeki poşeti yere bırakıp fark edilmeden genç kıza yaklaşan Sönmez, tek hamle ile genç kızı aşağıya çekip intihar etmesini önledi.

Genç kızın olay yerine gelen annesini de sakinleştiren kahraman yüzbaşı, intihar etmek isteyen genç kızla konuşup, "Ben jandarmayım her zaman sizin yanınızdayız. Bizim için çok değerlisiniz. Benimde kızlarım var. Müsaade et konuşalım sana yardımcı olabilirim diyerek sakinleştirdi. İkna olan genç kız olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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