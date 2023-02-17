Kahramanmaraş'taki 39 tarihi cami, depremde hasar gördü | Video
DEPREMLE sarsılan Kahramanmaraş'ta, Vakıf Kültür Varlıkları'na bağlı, 39'u cami 42 tarihi yapı da hasar gördü. Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri, tarihi yapılarda hasar tespiti başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:36
01:07
Depremin 12'nci gününde enkazdan ses ve ısı alındı | Video 17.02.2023 | 11:45
04:39
Kahramanmaraş'taki son durum havadan görüntülendi | Video 17.02.2023 | 10:45
00:48
Afrin şehidi oğlunun kıyafetlerini depremzedelere gönderdi | Video 17.02.2023 | 10:59
01:26
03:12
17:38
Miraç Kandili'nde hangi dualar edilir? Miraç kandili özel duası | Video 17.02.2023 | 09:52
04:09
Adıyaman'da depremden kurtulan kadın, Muş'ta doğum yaptı | Video 17.02.2023 | 10:22
00:58
Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak | Video 17.02.2023 | 10:15
01:52
Kahramanmaraş'taki 39 tarihi cami, depremde hasar gördü | Video 17.02.2023 | 10:00
03:49
AFAD'ın kurtardığı minik Derin'in durumu iyi | Video 17.02.2023 | 09:38
05:24
02:57
Toplu araç mezarlığı böyle görüntülendi | Video 17.02.2023 | 09:38
05:08
12:10
02:31
09:24
10:24
02:19