Video Yaşam Kamyonetini yayaların üzerine sürüp park halindeki araçlara çarptı! Linçten polisler kurtardı | Video
Kamyonetini yayaların üzerine sürüp park halindeki araçlara çarptı! Linçten polisler kurtardı | Video

Kamyonetini yayaların üzerine sürüp park halindeki araçlara çarptı! Linçten polisler kurtardı | Video

06.12.2024 | 15:33

Mardin’de, kullandığı kamyoneti yayaların üzerine sürerek park halindeki araçlara çarpan alkollü sürücüyü, linçten polis ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Parkı mevkisinde meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, henüz bilinmeyen nedenle kullandığı kamyoneti yayaların üzerine sürdü. Manevra yapan sürücü, daha sonra aracıyla yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Çevredekiler sürücüyü linç etmeye kalkışırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kalabalığın arasından çıkardığı sürücüyü sağlık kontrollerinin ardından gözaltına aldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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