Kanser hastası müşterisinin saçlarını tıraş eden berberin yürekleri ısıtan hareketi gözyaşlarına boğdu
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Kanser hastası müşterisinin saçlarını kemoterapi öncesi tıraş eden berberden gözyaşlarına boğan hareket!