Kapıkule'de güvercin operasyonu: Aracın stepnesinden kanatları bağlanmış 44 adet güvercin çıktı | Video
Kapıkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda kanatları bağlanmış 44 adet canlı güvercin ele geçirilerek kaçakçıların elinden kurtarıldı.
Güvenli bir alana getirilen güvercinlerin ilk bakım ve beslenmeleri gümrük personellerince sağlandı.
Yapılan tespit çalışmalarında güvercinlerden 15'inin bango, 29'unun da posta güvercini cinslerine ait olduğu ortaya çıktı. Sonrasında güvercinler vakit kaybetmeksizin Hayvan Hakları Federasyonu'na (HAYTAP) teslim edildi. Gerçekleştirilen operasyona dair Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, bir kişi ise gözaltına alındı.
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