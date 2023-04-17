Video Yaşam Kapıkule'de güvercin operasyonu: Aracın stepnesinden kanatları bağlanmış 44 adet güvercin çıktı | Video
Kapıkule'de güvercin operasyonu: Aracın stepnesinden kanatları bağlanmış 44 adet güvercin çıktı | Video

Kapıkule'de güvercin operasyonu: Aracın stepnesinden kanatları bağlanmış 44 adet güvercin çıktı | Video

17.04.2023 | 15:38

Kapıkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda kanatları bağlanmış 44 adet canlı güvercin ele geçirilerek kaçakçıların elinden kurtarıldı.

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Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Kapıkule Sınır Kapısı'nda yürütülen çalışmalarda Türkiye'ye giriş yapmak üzere şüphelenilen araç takibe alındı. Şüpheli araç yapılan işlemlerin ardından kontrol edilmek üzere x-ray taramasına alındı. Aracının kontrol edileceğini anlayan sürücü korku ve panik halinde aracında canlı hayvan bulunduğunu ekiplere söyledi. Bunun üzerine araçta yapılan kontrollerde aracın yedek tekerlek bölümünde 44 adet posta cinsi kanatları bağlanmış halde güvercin ele geçirildi.

Güvenli bir alana getirilen güvercinlerin ilk bakım ve beslenmeleri gümrük personellerince sağlandı.

Yapılan tespit çalışmalarında güvercinlerden 15'inin bango, 29'unun da posta güvercini cinslerine ait olduğu ortaya çıktı. Sonrasında güvercinler vakit kaybetmeksizin Hayvan Hakları Federasyonu'na (HAYTAP) teslim edildi. Gerçekleştirilen operasyona dair Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, bir kişi ise gözaltına alındı.

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