Kapıkule'deki 38 rüşvet şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video
Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 gümrük muhafaza görevlisi adliyeye sevk edildi.
Telefon dinlemeleri ve kamera kayıtlarıyla rüşvet iddialarını kanıtlayan ekipler, savcılık talimatıyla operasyonun düğmesine bastı. 38 kamu görevlisinin gözaltına alındığı operasyonda, rüşvet verdiği iddia edilen 128 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemeleri tamamlanan 38 kamu görevlisi, yoğun güvenlik önlemleri altında Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin, adliyedeki işlemleri sürüyor.
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