Video Yaşam Kapkaççı, yaşlı depremzedeyi yerde sürükleyip 1 milyon liralık altınını çaldı | Video
Kapkaççı, yaşlı depremzedeyi yerde sürükleyip 1 milyon liralık altınını çaldı | Video

Kapkaççı, yaşlı depremzedeyi yerde sürükleyip 1 milyon liralık altınını çaldı | Video

12.05.2023 | 10:59

Elazığ’da kapkaççı, 70 yaşındaki depremzede kadını yerde sürükleyerek çantasını çaldı. Kalçası kırılan kadın tedavi altına alınırken, çantanın içerisinde 1 milyon lira değerinde altın olduğu öğrenildi.

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Olay, gece saatlerinde merkez Kültür Mahallesi Kirazlı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Doğukent Mahallesi'ndeki evi hasar gören 70 yaşındaki Ruhat B., akrabalarının yanına taşındı. Burada yaşamaya başlayan Bulut, kaldığı apartmana gireceği zaman kimliği belirsiz bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Kapkaççı ile bir süre mücadele eden ve yerde sürüklenen Bulut, çantasını kurtaramadı. Yaşlı kadının kalçası kırılırken, sesi duyan yeğeni ve mahalle sakinleri, kaçan kapkaççıyı kovaladı fakat yakalayamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çantasını kapkaççıya kaptıran ve yaralanan yaşlı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan çantanın içesinde 1 milyon lira değerinde altın olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

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